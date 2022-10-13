В Україні загинули п'ятеро мобілізованих росіян - російські ЗМІ

В Росії відзвітували про кількість убитих щойно мобілізованих росіян в Україні. Країна-терористка підтвердила загибель п’ятьох “мобіків”.

В Україні, за даними РФ, загинули п'ятеро нещодавно мобілізованих росіян. Всі вони уродженці Челябінської області.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Як повідомляється, на війні в Україні начебто загинули п’ятеро мобілізованих - мешканців Челябінської області. Їхні сім'ї отримають за це компенсацію в сумі одного мільйона рублів.

Зазначимо, що Путін обіцяв не відправляти на війну до України щойно мобілізованих росіян. Крім того, втрати серед “мобіків” можуть бути набагато чисельнішими.

Нагадаємо, що Естонія схвалила новий пакет військової допомоги Україні.

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