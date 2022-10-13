Ракетний удар по Миколаєву: загинуло четверо мирних мешканців

Росіяни випустили по місту вісім ракет С-300.

Під час ракетного обстрілу Миколаєва у ніч проти 13 жовтня загинуло щонайменше чотири людини. Тіла трьох мешканців знайшли під завалами п'ятиповерхівки. Також загинув співробітник рятувальної станції, який перебував на добовому чергуванні.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.

Одна з ракет влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Зруйновано два верхніх поверхи будинку, квартири, вибито вікна, пошкоджено автівки. "З-під завалів п’ятиповерхового будинку вдалось дістати 11-річного хлопчика, якого госпіталізовано до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Наразі а місці подій працюють прокурори, слідчі поліції та СБУ, працівники ДСНС.

Миколаївська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

До слова, російські окупанти випустили по місту вісім ракет С-300. З-під завалів будинку живим дістали 11-річного хлопчика.

Ситуація у Миколаївській області

Голова ОВА Віталій Кім каже, що українські війська на півдні наступають спокійно, але впевнено. За його словами, звільнення Херсона дозволить відтягнути лінію фронту від Миколаєва.

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