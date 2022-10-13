ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання Росії терористичним режимом. Це перша міжнародна організація, яка визнала РФ державою-терористкою.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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Як стало відомо, у Страсбурзі 13 жовтня під час сесії був наданий документ "Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України". Головна теза документу - "ця агресія має бути однозначно засуджена як злочин сама собою, як порушення міжнародного права та як головна загроза міжнародному миру й безпеці".

До резолюції була внесена поправка про визнання РФ терористичним режимом.

“Резолюція була ухвалена одностайно, за неї проголосували 99 членів депутатів, присутніх у залі, 1 утримався”, - наголосив Андрій Єрмак.

Хто саме утримався та чому - наразі невідомо.

Нагадаємо, що після масованої ракетної атаки РФ на українські міста уряд Нідерландів вирішив надати ЗСУ додаткові зенітні ракети для посилення захисту неба.

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