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ПАСЕ приняла резолюцию о признании России – террористическим режимом

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ПАСЕ приняла резолюцию о признании России – террористическим режимом

Фото: соцмережі

Парламентская ассамблея Совета Европы признала Россию – страной-террористом.

ПАСЕ приняла резолюцию о признании России – террористическим режимом. Это первая международная организация, признавшая РФ государством-террористом.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава офиса президента Андрей Ермак.

Как стало известно, в Страсбурге 13 октября во время сессии был представлен документ "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины". Главный тезис документа — "эта агрессия должна быть однозначно осуждена как преступление сама по себе, как нарушение международного права и как главная угроза международному миру и безопасности".

В резолюцию была внесена поправка о признании РФ-террористическим режимом.

"Резолюция была принята единогласно, за нее проголосовали 99 членов депутатов, присутствовавших в зале, один воздержался", — подчеркнул Андрей Ермак.

Кто именно удержался и чего – пока неизвестно.

Напомним, что после массированной ракетной атаки РФ на украинские города правительство Нидерландов решило предоставить ВСУ дополнительные зенитные ракеты для усиления защиты неба.

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