У Зеленського повідомили, скільки вчора людей загинуло в Україні через обстріли РФ

Від обстрілів РФ протягом минулої доби, 17 жовтня, загинуло і постраждало понад 40 мирних людей.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Телеграмі.

За його даними, станом на ранок 18 жовтня найбільше жертв російської агресії за вчора у Донецькій області. Там 14 загиблих цивільних осіб (у т.ч. виявлено 8 вбитих раніше) і 8 поранених.

У м. Київ - 5 загиблих, 4 поранених. У результаті атаки РФ у Запорізькій області п'ятеро людей отримали поранення; у Житомирській області - 1 поранений.

На Миколаївщина одна цивільна особа загинула. Від обстрілів РФ у Сумській області - 1 поранений; у Харківській області - 3 поранених.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що у результаті чого від 10 жовтня окупантами зруйновано 30% українських електростанцій. Глава держави наголосив, що такі дії армії РФ унеможливлюють переговори з диктатором Кремля. За його словами, для діалогу "з режимом Путіна не залишилося місця".

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Росія намагається залякати українців, залишити без світла та тепла. Такі дії Кремля – це агонія, така ж, яку світ вже спостерігав 78 років тому.

Україна під обстрілами

Війська РФ вранці 18 жовтня продовжили обстрілювати Україну. Ворог атакував дронами та ракетами низку великих міст України, зокрема, Київ, Житомир, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг.

У низці міст є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. У результаті ударів є перебої із водою та світлом.

Що відомо про ракетні удари та їхні наслідки - у матеріалі ТСН.ua.

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