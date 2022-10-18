Правоохоронні органи вручили підозру віце-президенту УАФ Записоцькому

Генеральному секретареві та віце-президенту УАФ Юрію Записоцькому вручили підозру при перетині кордону між Польщею та Україною.

Про це стало відомо виданню Tribuna.com.

Видання наразі уточнює, за якою справою вручено підозру, але відомо, що справа стосується його роботи в УАФ. Сам Записоцький відмовився надавати коментарі щодо ситуації.

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Віце-президент УАФ Олег Протасов також повідомив, що пізніше Записоцький перетнув кордон у складі делегації до УЄФА.

Нагадаємо, 2018 року правоохоронні органи відкрили кілька справ щодо керівництва УАФ.

Головне слідче управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Генпрокуратури розслідує «можливі зловживання з боку керівництва федерації футболу, спрямовані на розкрадання бюджетних коштів, виділених у 2017 році на бюджетну програму «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України», на загальну суму 270 млн. грн. .

Також НАБУ направило до Нацполіції ще одну справу «за фактом можливого зловживання службовим становищем особами законодавчої та виконавчої гілок влади, підприємств комунальної та приватної власності, а також федерації футболу шляхом закупівлі за завищеними цінами робіт із будівництва футбольних полів зі штучним покриттям за кошти державного та місцевого. бюджетів».