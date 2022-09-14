УАФ займається рейдерством і переслідуванням - Олег Собуцький

15-го липня 2020-го Собуцького звинуватили в тому, що після матчу Першої ліги "Агробізнес" - "Минай" він нібито вдарив головного арбітра Юрія Іванова. Через два дні після інциденту глава УАФ Андрій Павелко виступив із заявою, що буде розглянуто рішення про довічну заборону Собуцькому займатися футбольною діяльністю президента, і вже 23-го липня за результатом розгляду справи КДК УАФ постановив: заборонити Собуцькому О. М. будь-яку діяльність, пов'язану з футболом, довічно.

Сам Собуцький заперечував будь-які звинувачення на свою адресу і звернувся з апеляцією до Спортивного арбітражного суду Лозанни, який 25-го серпня виніс вердикт, скоротивши термін дискваліфікації з довічного відсторонення до п'яти років.

У свіжому рішенні виконкому йдеться наступне:

доручити адміністрації Асоціації звернутися до Асоціації ветеранів футболу України щодо виконання рішення CAS у справі Олега Собуцького;

від АВФУ потрібно невідкладно вжити заходів щодо заборони Собуцькому здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом, терміном на п'ять років.

Нюанс в тому, що один з віце-президентів Асоціації ветеранського футболу України, який також є першим віце-президентом УАФ, Анатолій Дем'яненко вирішив взяти на себе повноваження скликати виконавчий комітет АВФУ і сформувати його порядок денний, що суперечить Статуту АВФУ, в якому після припинення діяльності Президента АВФУ повноваження автоматично переходять першому віце-президенту організації, яким Дем'яненко не є.

Сам Собуцький вважає ситуацію, що склалася, рейдерським захопленням з боку УАФ Асоціації ветеранського футболу України.

"Пан Павелко мені просто мститься. Коли я говорю "Павелко" маю на увазі цілу структуру під назвою УАФ, адже її очільник зараз повністю узурпував владу в своїх руках. Це переслідування мене особисто та рейдерське захоплення Асоціації ветеранського футболу України, яку я маю за честь представляти. Якщо коротко чому це відбувається – їм точно не сподобалось, що Спортивний арбітражний суд Лозанни публічно принизив їх в юридичній площині. Я думаю всі розуміють різницю між довічною забороною займатись футболом і терміном у 5 років. Це була сфабрикована справа проти мене. І на це є причини. УАФ вже дуже давно прагнуло замість мене поставити головою Асоціації ветеранського футболу України Анатолія Дем’яненка. Він в свою чергу спершу розповідав, що не хоче обіймати цю посаду, але згодом все стало на свої місця.

Можливо в глибині душі пан Дем’яненко і не хотів, але ж є Андрій Павелко, який хоче все і вся. Відтак, проти мене була організована ціла кампанія. Вони скористалися моментом і зробили мені підставу. Сфабрикували проти мене справу на матчі "Агробізнес" – "Минай" і, як наслідок, вирішили мене довічно позбавити можливості займатися футболом. Після отримання документів з CAS, де мені скоротили термін до п’яти років, в УАФ не можуть заспокоїтись. Зараз вони роблять все можливе і неможливе, щоб замість мене поставити іншу людину керувати АВФУ. Я розумію чому проти мене розпочалось переслідування. Це справа не одного дня. Я не погодився підписувати документи про переїзд заводу з виготовлення штучних полів у Краматорськ. І з цього часу почалась кампанія по усуненню мене від футболу. А гра з "Минаєм" була для них лише приводом для УАФ, щоб мене відсторонити від усіх процесів", - сказав Собуцький.

Читайте також: