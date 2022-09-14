В Івано-Франківську хочуть повернути масковий режим через COVID-19

Саме тому влада Івано-Франківська рекомендує закладам торгівлі повернутися до маскового режиму. Крім того, фахівці прогнозують, що коронавірусна інфекція буде прогресувати восени та взимку.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

"Ми зараз дуже уважно спостерігаємо за ситуацією з ковідом. На жаль, є ріст захворюваності. Він є невеликий, в межах розумного. Але я рекомендую зараз все-таки повернутися до маскового режиму, особливо в місцях масового скупчення людей, все-таки тенденція до росту є", - наголосив мер.

За його словами, наразі у лікарнях в середньому по 40-50 пацієнтів. Втім, зберігається тенденція до збільшення хворих.

"Ми сьогодні дали рекомендацію великим магазинам вернутися до маскового режиму", - повідомив Марцінків.

Нагадаємо, зараз у регіонах діють рекомендовані обмеження у зв'язку з поширенням COVID-19. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко каже, що наразі пріоритет номер один - робота на оборонний сектор, допомога Збройним силам України. Саме тому з урахування війни МОЗ буде враховувати те, чи запроваджувати і як запроваджувати COVID-обмеження.

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