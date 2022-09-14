УАФ занимается рейдерством и преследованием – Олег Собуцкий

15 июля 2020-го Собуцкого обвинили в том, что после матча Первой лиги "Агробизнес" — "Минай" он якобы ударил главного арбитра Юрия Иванова. Через два дня после инцидента глава УАФ Андрей Павелко выступил с заявлением, что будет рассмотрено решение о пожизненном запрете Собуцкому заниматься футбольной деятельностью президента, и уже 23 июля по результату рассмотрения дела КГК УАФ постановил: запретить Собуцкому А. М. любую деятельность, связанную с футболом, пожизненно.

Сам Собуцкий отрицал какие-либо обвинения в свой адрес и обратился с апелляцией в Спортивный арбитражный суд Лозанны, который 25 августа вынес вердикт, сократив срок дисквалификации по пожизненному отстранению до пяти лет.

В свежем решении исполкома говорится следующее:

поручить администрации Ассоциации обратиться в Ассоциацию ветеранов футбола Украины о выполнении решения CAS по делу Олега Собуцкого;

от АВФУ следует безотлагательно принять меры по запрету Собуцкому осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на пять лет.

Нюанс в том, что один из вице-президентов Ассоциации ветеранского футбола Украины, также являющийся первым вице-президентом УАФ, Анатолий Демьяненко решил взять на себя полномочия созвать исполнительный комитет АВФУ и сформировать его повестку дня, что противоречит Уставу АВФУ, в которой после прекращения деятельности Президента АВФУ полномочия автоматически переходят первому вице-президенту организации, которым Демьяненко не является.

Сам Собуцкий считает сложившуюся ситуацию рейдерским захватом со стороны УАФ Ассоциации ветеранского футбола Украины.

"Господин Павелко мне просто мстит. Когда я говорю "Павелко" имею в виду целую структуру под названием УАФ, ведь ее глава сейчас полностью узурпировал власть в своих руках. Это преследование меня лично и рейдерский захват Ассоциации ветеранского футбола Украины, которую я имею честь представлять. Если коротко почему это происходит – им точно не понравилось, что Спортивный арбитражный суд Лозанны публично унизил их в юридической плоскости. Я думаю все понимают разницу между пожизненным запретом заниматься футболом и сроком в 5 лет. Это было сфабриковано дело против меня. УАФ уже очень давно стремилась вместо меня поставить главой Ассоциации ветеранского футбола Украины Анатолия Демьяненко, в первую очередь рассказывая, что не хочет занимать эту должность, но впоследствии все стало на свои места.

Возможно в глубине души пан Демьяненко и не хотел, но есть Андрей Павелко, который хочет все и вся. Следовательно, против меня была организована целая кампания. Они пользовались моментом и сделали мне основание. Сфабриковали против меня дело на матче "Агробизнес" – "Минай" и, как следствие, решили меня пожизненно лишить возможности заниматься футболом. После получения документов по CAS, где мне сократили срок до пяти лет, в УАФ не могут успокоиться. Сейчас они делают все возможное и невозможное, чтобы вместо меня поставить другого человека управлять АВФУ. Я понимаю, почему против меня началось преследование. Это дело не однажды. Я не согласился подписывать документы о переезде завода по изготовлению искусственных полей в Краматорск. И с этого времени началась кампания по устранению меня от футбола. А игра с "Минаем" была для них только поводом для УАФ, чтобы меня отстранить от всех процессов", – сказал Собуцкий.

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