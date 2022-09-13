"Ливерпуль" в конце матча вырвал победу над "Аяксом" в Лиге чемпионов (видео)

Во вторник, 13 сентября, "Ливерпуль" принимал амстердамский "Аякс" в поединке 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Поединок на стадионе "Энфилд" завершился тяжелой победой "марсисайдцев" со счетом 2:1 .

В первом тайме команды обменялись голами. На 17-й минуте подопечные Юргена Клоппа вырвалась вперед - Мохамед Салах забил гол, ассистировал ему Диогу Жота.

Гости отыгрались на 27-й минуте - Мохаммед Кудус сравнял счет после паса от Стивена Бергхюйса.

Казалось, что поединок может завершиться вничью, но в конце игры "красные" сумели вырвать победу. Автором решающего гола стал Жоэль Матип, результативную передачу занес в свой актив Константинос Цимикас.

Другой матч группы A между шотландскими "Рейнджерс" и итальянским "Наполи" был перенесен с 13-го на 14 сентября из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

с 13-го на 14 сентября из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II. На данный момент в этом квартете с тремя очками лидирует "Наполи". Столько же баллов теперь и у "Ливерпуля" с "Аяксом". Последнюю строчку занимает "Рейнджерс", который еще не набирал очков на групповой стадии.

Поединки 3-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 4 октября: "Ливерпуль" - "Рейнджерс", "Аякс" - "Наполи".

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