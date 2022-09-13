"Путин уже готовится сдать Крым" – предположение от военного эксперта

Олег Жданов предполагает, что Москва допускает деоккупацию Крыма и заранее продумывает, как минимизировать потери техники.

Глядя на косвенные разведпризнаки, можно заключить, что РФ не сильно собирается защищать Крым. Авиацию Россия убрала.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире "Фейгина Live".

"После первых же ударов по Крыму вся авиация ушла на территорию РФ, флот прячется за мысом Фиолент и пытается дрейфовать в сторону Новороссийска", – отметил он.

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И еще один момент, на который, по мнению Жданова, стоит обратить внимание, – основная часть штаба Черноморского флота перешла в Новороссийск. В Крыму осталась только оперативная группа управления частями флота.

Эксперт предполагает, что Москва допускает деоккупацию Крыма и заранее продумывает, как минимизировать потери техники.

"Чтобы был минимум потерь. Потому что, если штаб флота попадет, допустим, в плен или будет уничтожен ракетным ударом, второе потопление крейсера "Москва" они уже не переживут", — подытожил Жданов.

Напомним, по словам военного эксперта Олега Жданова, контрнаступление ВСУ начинает понемногу останавливаться. Военные формируют новую линию обороны и закрепляются на достигнутых позициях.

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