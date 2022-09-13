Арестович назвал единственное место фронта, где оккупанты пытаются наступать

Заявления россиян об успехах в районе Бахмута Арестович назвал фейком.

Участок фронта протяженностью 20 км в районе Бахмута – это единственное место, где кафиры пытаются хоть как-то наступать.

Об этом рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским адвокатом Марком Фейгиным.

"Они сосредоточили там большие ресурсы, пытаются давить, потому что нужен хоть какой-то оперативный успех", — отметил Арестович.

По его словам, заявления россиян об успехах в районе Бахмута – фейк.

Ранее Алексей Арестович рассказал об итогах "Рамштайна-5".

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