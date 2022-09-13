Арестович назвав єдине місце фронту, де окупанти намагаються наступати

Заяви росіян про успіхи в районі Бахмута Арестович назвав фейком.

Ділянка фронту завдовжки 20 км у районі Бахмута – це єдине місце, де окупанти намагаються хоч якось наступати.

Про це розповів радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським адвокатом Марком Фейгіним.

"Вони зосередили там великі ресурси, намагаються тиснути, тому що потрібний хоч якийсь оперативний успіх", - зазначив Арестович.

З його словами, заяви росіян про успіхи в районі Бахмута – фейк.

Раніше Олексій Арестович розповів про підсумки "Рамштайн-5".

Нагадаємо, що у Нацгвардії підтвердили звільнення Святогірська (фото, відео).

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