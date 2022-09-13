Арестович назвав єдине місце фронту, де окупанти намагаються наступати

Заяви росіян про успіхи в районі Бахмута Арестович назвав фейком.
Ділянка фронту завдовжки 20 км у районі Бахмута – це єдине місце, де окупанти намагаються хоч якось наступати.
Про це розповів радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським адвокатом Марком Фейгіним.
"Вони зосередили там великі ресурси, намагаються тиснути, тому що потрібний хоч якийсь оперативний успіх", - зазначив Арестович.
З його словами, заяви росіян про успіхи в районі Бахмута – фейк.
Раніше Олексій Арестович розповів про підсумки "Рамштайн-5".
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