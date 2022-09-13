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Надя Дорофєєва показала, як мило проводить час із дітьми Міши Кацуріна

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Надя Дорофєєва показала, як мило проводить час із дітьми Міши Кацуріна

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка Надя Дорофєєва стала частіше ділиться світлинами і відео з Мішею Кацуріним.

Тренерка "Голосу країни-12" Надя Дорофєєва та ресторатор Міша Кацурін більше не приховують свої стосунки від публіки і все більше діляться кадрами з особистого життя. Пара проводить час не тільки удвох, а ще й з маленькими дітьми бізнесмена від шлюбу з Дашею Кацуріною. 

У своїх сторіз в Instagram Дорофєєва поділилася милим відео, на якому Міша бавився разом зі своїм однорічним сином Іваном. Хлопчик сидів на руках у батька та грався із пустушкою. 

Сторіз Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva
Сторіз Наді Дорофєєвої / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Разом і бойфрендом та його малюком Дорофєєва вирушила до одного зі столичних закладів. 

"Які гарні люди", - підписала зворушливі кадри виконавиця.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва нещодавно вперше відверто розповіла про своє розлучення із співаком Володимиром Дантесом та нові стосунки з Мішею Кацуріни. Також днями закохані поділилися ніжним відео одне з одним під час поїздки на авто.

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