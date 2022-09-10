Надя Дорофєєва замилувала фанів кадрами з новим бойфрендом

Тренерка "Голосу країни-12" Надя Дорофєєва та ресторатор Міша Кацурін більше не приховують свої стосунки.

У сторіз в Instagram Надя Дорофєєва поділилася коротким відео зі своїм новим хлопцем, ресторатором Мішею Кацуріним. Співачка сиділа на пасажирському сидінні, в той час як її обранець вів автівку.

Дорофєєва у сторіз розповіла про свій новий українськомовний альбом, який незабаром має побачити світ.

"Як же я хочу, щоб вийшов мій альбом. Міша каже, що його улюблена пісня - "У твоїй душі" Скоро все почуєте", - написала виконавиця.

Надя Дорофєєва з Мішею Кацуріним / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Повз миле відео закоханої пари не змогли пройти шанувальники співачки. Кадри Наді з бойфрендом швидко розлетілися по фан-паблікам у Мережі. Прихильники вважають, що з Дорофєєвої та Кацуріна склалася гарна пара.

Надя Дорофєєва з Мішею Кацуріним / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Які вони милі разом!

Дуже гармонійна пара!

Надя, здається, такою щасливою! Очі горять!

До речі днями, ексчоловік Дорофєєвої Володимир Дантес прокоментував свій скандальний стендап про секс колишньої дружини з Кацуріним.

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