"Шахтар" у компенсований час вирвав перемогу над "Чорноморцем" та очолив УПЛ (відео)

Поєдинок на "Арені Львів" завершився вольовою перемогою "гірників" з рахунком 2:1 .

Команда Романа Григорчука повела в рахунку вже на 9-й хвилині зустрічі завдяки точному удару Максима Брагару.

Номінальним господарям вдалося відігратися в другому таймі - на 74-й хвилині Мар'ян Швед замкнув подачу Богдана Михайличенка.

Розв'язка напруженого протистояння настала в компенсований час. На 90+6 хвилині гол Олега Очеретька приніс команді Ігора Йовічевича перемогу.

Огляд матчу

Після цього успіху "гірники" з 10 очками вийшли на перше місце в турнірній таблиці УПЛ. "Чорноморець" посідає 11-ту сходинку, маючи 2 бали у своєму активі.

У наступному турі "Шахтар" зіграє з "Металістом", а "Чорноморець" зустрінеться з "Олександрією". Базова дата матчів - 1 жовтня.

Нагадаємо, наступний свій матч підопічні Йовічевича проведуть в середу, 14 вересня, проти шотландського "Селтіка" в 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів. Стартував "Шахтар" у найпрестижнішому єврокубку сенсаційною розгромною перемогою над німецьким "Лейпцигом".

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