360 хвилин без голів: "Кривбас" зазнав чергової невдачі в УПЛ

Поєдинок на НСК "Олімпійський" у Києві завершився мінімальною поразкою криворізької команди з рахунком 0:1 .

Переможний м'яч у цій зустрічі було забито на 28-й хвилині. Після передачі Миколи Гайдучика точним ударом відзначився Віталій Дахновський.

Для номінальних господарів ця поразка стала вже третьою у чотирьох зіграних матчах на старті сезону УПЛ, причому криворізькому клубу не вдалося забити жодного гола за сумарно проведені на полі 360 хвилин.

Додамо, що "Кривбас" повернувся до еліти українського футболу після тривалої перерви. Влітку команду очолив іменитий український тренер Юрій Вернидуб, який тепер поєднує службу в ЗСУ з тренерською роботою.

Для "Вереса" перемога в сьогоднішньому матчі стала вже третьою упродовж нинішнього чемпіонату.

Команда з Рівного з 9 очками посідає друге місце в турнірній таблиці. "Кривбас" з одним набраним пунктом розташувався на 13-й позиції.

У п'ятому турі УПЛ "Верес" зустрінеться з "Рухом", а клуб із Кривого Рогу гратиме проти "Зорі".

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