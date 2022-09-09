"Динамо" опустилося на останнє місце: "Зоря" несподівано програла аутсайдеру УПЛ

У п'ятницю, 9 вересня, четвертий тур української Прем'єр-ліги розпочався поєдинком між львівським "Рухом" і луганською "Зорею".

Зустріч на стадіоні "Україна" у Львові завершилася перемогою господарів з рахунком 3:1 .

Героєм матчу став бразильський нападник "Руха" Таллес, який оформив хет-трик. 24-річний бразилець на 41-й та 62-й хвилинах відзначився з гри, а на 49-й хвилині реалізував пенальті.

Підопічні Патріка ван Леувена змогли відповісти лише голом Назарія Русина на 55-й хвилині поєдинку.

Незважаючи на поразку, "Зоря" залишилася на вершині таблиці УПЛ з 9 очками. До цього луганський клуб виграв три матчі поспіль, зокрема минулого туру сенсаційно обіграв київське "Динамо".

київське "Динамо". Львів'яни набрали перші три очки в новому сезоні та з останньої сходинки піднялися на 9-те місце. Своєю чергою, на самісіньке дно турнірної таблиці опустилося "Динамо", яке розпочало чемпіонат з двох поразок.

У п'ятому турі УПЛ "Зоря" зіграє з "Кривбасом", а "Рух" зустрінеться з "Вересом".

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