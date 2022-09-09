"Динамо" опустилось на последнее место: "Заря" неожиданно проиграла аутсайдеру УПЛ

В пятницу, 9 сентября, четвертый тур украинской Премьер-лиги начался поединком между львовским "Рухом" и луганской "Зарей".

Встреча на стадионе "Украина" во Львове завершилась победой хозяев со счетом 3:1 .

Героем матча стал бразильский нападающий "Руха" Таллес, оформивший хет-трик. 24-летний бразилец на 41-й и 62-й минутах отличился с игры, а на 49-й минуте реализовал пенальти.

Подопечные Патрика ван Леувена смогли ответить лишь голом Назария Русина на 55-й минуте матча.

Несмотря на поражение, "Заря" осталась на вершине таблицы УПЛ с 9 очками. До этого луганский клуб выиграл три матча подряд, в том числе в прошлом туре сенсационно обыграл киевское "Динамо".

киевское "Динамо". Львовяне набрали первые три очка в новом сезоне и с последней строчки поднялись на 9-е место. В свою очередь, на самое дно турнирной таблицы опустилось "Динамо", начавшее чемпионат с двух поражений.

В пятом туре УПЛ "Заря" сыграет с "Кривбассом", а "Рух" встретится с "Вересом".

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