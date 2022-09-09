"Динамо" установило исторический антирекорд после неудачи в Турции в Лиге Европы

Отметим, что команда Мирчи Луческу в рамках 1-го тура групповой стадии второго по престижности клубного турнира Европы потерпела выездное поражение от турецкого "Фенербахче" со счетом 1:2.

Как следствие, эта неудача стала для "бело-синих" пятой подряд во всех турнирах. Серия неудач киевлян началась в середине августа, когда "Динамо" уступило "Бенфике" в первом, номинально домашнем матче квалификации Лиги чемпионов (0:2). В ответном матче "Динамо" также проиграло на выезде — 0:3.

Еще два поражения подопечные Луческу потерпели в чемпионате Украины — от "Днепра-1" (0:3) и "Зари" (2:3). Это означало для клуба худший в истории старт в национальном первенстве — раньше "Динамо" никогда не начинало чемпионат Украины с двух неудач подряд.

Интересно, что еще по итогам игры с "Зарей" столичный клуб установил собственный антирекорд по числу проигранных матчей подряд (до этого серия составляла три поражения подряд, которые были установлены в сезонах 2012/13 и 2016/17, прим.). Но обновил его в игре с "Фенербахче", по итогам которой серия достигла уже пяти поединков.

Исправить неудачную серию "Динамо" может в воскресенье, 11 сентября, когда в рамках 4-го тура УПЛ будет принимать "Львов". После этого "бело-синих" ожидает поединок 2-го тура ЛЕ с кипрским АЕКом, который в раунде плей-офф выбил "Днепр-1".

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