Рада ЄС схвалила виділення Україні 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги

Рада ЄС схвалила пропозицію Єврокомісії виділити Україні другий транш макроекономічної допомоги у розмірі 5 млрд євро.

Перший транш відповідної допомоги у розмірі 1 мільярд євро Україна отримала у липні. Всього ЄС збирається надати Україні 8 млрд євро фінансової підтримки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів Чехії.

"Після липневої домовленості про надання 1 млрд євро міністри фінансів ЄС у Празі домовилися прискорити наступну частину макрофінансової допомоги Україні у розмірі 5 млрд євро", - йдеться у повідомленні.

Міністр фінансів Чехії Збинек Станюра зазначив, що новий кредит у розмірі 5 млрд євро піде на "повсякденну діяльність держави та забезпечить роботу критичної інфраструктури в країні: офісів, шкіл чи лікарень".

Станюра підкреслив, що на наступних засіданнях Екофіну, він сприятиме швидкому досягненню угоди про надання решти трьох мільярдів євро. Цю суму поділять на кредити та гранти.

Нагадаємо, Україна отримає від Сполучених Штатів новий пакет оборонної допомоги обсягом у 675 мільйонів доларів. Про це розповів президент Володимир Зеленський.

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