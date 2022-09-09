Війна в Україні входить у критичну фазу - генсек НАТО Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна в Україні входить у критичну фазу.

Столтенберг запевнив Україну у подальшій підтримці попри економічний тиск, спричинений російським вторгненням.

Про це він сказав на пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеним у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

"Війна в Україні входить у критичну фазу. Українські сили зуміли зупинити російський наступ на Донбасі, завдати удару у відповідь та знову взяти під контроль території. В останні кілька днів ми бачили значний прогрес в Херсонській та Харківській областях", - зазначив Столтенберг.

ЗА його словами, у найближчі місяці солідарність і єдність союзників буде піддаватися тиску через енергетичні поставки та зростання вартості життя, спричинені війною Росії.

"Але ціну, яку ми платимо, вимірюється у грошах. Тоді як ціна, яку платить Україна, вимірюється життями", - наголосив генсек.

Нагадаємо, на американській базі Рамштайн у Німеччині Столтенберг також заявив, що війна в Україні наближається до поворотного моменту. Він наголосив, що українці змогли дати відсіч ворогу, тому закликав Захід і надалі підтримувати нашу державу.

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