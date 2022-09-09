Війна в Україні входить у критичну фазу - генсек НАТО Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна в Україні входить у критичну фазу.
Столтенберг запевнив Україну у подальшій підтримці попри економічний тиск, спричинений російським вторгненням.
Про це він сказав на пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеним у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".
"Війна в Україні входить у критичну фазу. Українські сили зуміли зупинити російський наступ на Донбасі, завдати удару у відповідь та знову взяти під контроль території. В останні кілька днів ми бачили значний прогрес в Херсонській та Харківській областях", - зазначив Столтенберг.
ЗА його словами, у найближчі місяці солідарність і єдність союзників буде піддаватися тиску через енергетичні поставки та зростання вартості життя, спричинені війною Росії.
"Але ціну, яку ми платимо, вимірюється у грошах. Тоді як ціна, яку платить Україна, вимірюється життями", - наголосив генсек.
Нагадаємо, на американській базі Рамштайн у Німеччині Столтенберг також заявив, що війна в Україні наближається до поворотного моменту. Він наголосив, що українці змогли дати відсіч ворогу, тому закликав Захід і надалі підтримувати нашу державу.
Читайте також:
- "Війна входить у критичну фазу": генсек НАТО попередив про ймовірні заворушення в Європі
- Перебіг війни переламають хороші літаки НАТО - військовий експерт
- "Жодних альтернатив": Латвія закликала Захід надати Україні літаки і танки, щоб не було війни в країнах НАТО