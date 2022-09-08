Війна в Україні наближається до поворотного моменту — генсек НАТО

Столтенберг наголосив, що українці змогли дати відсіч ворогу, тому закликав Захід і надалі підтримувати нашу державу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна в Україні наближається до поворотного моменту.

Про це генсек сказав на американській базі Рамштайн у Німеччині, інформує Associated Press.

"Війна в Україні наближається до поворотного моменту. Ми бачимо, що російський наступ на Донбасі зупинився. Ми бачимо, що українці змогли дати відсіч, завдати удару у відповідь і відвоювати частину території", — сказав Столтенберг.

За його словами, війна в Україні перебуває у критичній точці, оскільки Росія втрачає контроль над окупованими територіями. Тому Столтенберг закликав Захід вірити в Україну і готуватися до важкої зими.

Раніше Єнс Столтенберг заявив, що через зростання цін на енергоносії Європу очікують складні часи, можливі навіть заворушення.

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