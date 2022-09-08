Война в Украине близится к поворотному моменту — генсек НАТО

Столтенберг подчеркнул, что украинцы смогли дать отпор врагу, поэтому призвал Запад и дальше поддерживать наше государство.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине близится к поворотному моменту.
Об этом генсек сказал на американской базе Рамштайн в Германии, передает Associated Press.
"Война в Украине приближается к поворотному моменту. Мы видим, что российское наступление на Донбассе остановилось. Мы видим, что украинцы смогли дать отпор, нанести ответный удар и отвоевать часть территории", — сказал Столтенберг.
По его словам, война в Украине находится в критической точке, поскольку Россия теряет контроль над оккупированными территориями. Поэтому Столтенберг призвал Запад верить в Украину и готовиться к тяжелой зиме.
Ранее Йенс Столтенберг заявил, что из-за роста цен на энергоносители Европу ожидают сложные времена, возможны даже беспорядки.
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