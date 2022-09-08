В Польше заговорили о территориальных претензиях к Чехии: подробности

Депутат польской провластной партии "Право и справедливость" Ярослав Краевский обратился в МИД с требованием вернуть 368 гектаров принадлежащих Чехии земли.

Об этом пишет Rzeczpospolita.

Как отмечается, в 50-х годах ХХ века между Польшей и Чехословакией было заключено соглашение о делимитации границы. Тогда Польша передала Чехословакии 1205 га земли, а получила – 837 га. После распада Чехословакии Чехия должна была урегулировать свою границу с Польшей. Тогда Прага предложила польским властям финансовую компенсацию, однако в Варшаве от нее отказались.

В 2014 году Чехия составила список земель, готовых передать Польше, однако впоследствии отозвала этот документ.

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавржик в ответ на запрос Краевского сообщил, что государство постарается урегулировать с Чехией этот вопрос. Там надеются, что ситуация может измениться после выборов в Чехии.

Евродепутат от Польши Ян Ольбрихт подверг критике действия провластной партии. Он считает, что вопросы о территориальных претензиях к Чехии неуместны в то время, когда Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину.

Напомним, чехи присылают Украине по 1968 символических крон – не хотят соседства с Россией.

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