В Чехии собирают средства для украинских защитников: куда донатить

Посольство Украины в Чехии объявило о сборе средств на закупку всего необходимого для украинской армии.

В настоящее время уже около 1832 млн, собранных в Чехии, было потрачено на приобретение необходимых вещей для украинской армии.

Об этом говорится на сайте Посольства Украины в Чехии.

"Совместно с оборонной секцией чешской торгово-промышленной палаты и Ассоциацией оборонной промышленности мы способны быстро приобрести и доставить в Украину именно те виды оборонного вооружения, которые в Украине больше всего нуждаются", – сообщили в диппредставительстве.

Отмечается, что с начала войны удалось собрать более 1206 миллионов чешских крон (более 1840 млн грн). Более 1201 миллиона крон уже было потрачено на приобретение самого необходимого для украинской армии.

Сделать пожертвование можно по ссылке.

Напомним, Чехия будет просить страны Европейского Союза запретить шенгенские визы для россиян. Запрет может быть обсужден на неформальной встрече министров иностранных дел Евросоюза уже в конце августа.

Чехия будет просить ЕС запрета визы для россиян

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