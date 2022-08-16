У Чехії збирають кошти для українських захисників: куди донатити

Посольство України у Чехії оголосило про збір коштів для закупівлі всього необхідного для української армії.

Наразі вже близько 1832 млн, зібраних у Чехії, було витрачено на придбання необхідних речей для української армії.

Про це йдеться на сайті Посольства України в Чехії.

"Спільно з оборонною секцією чеської торгово-промислової палати та Асоціацією оборонної промисловості ми здатні швидко придбати й доставити в Україну саме ті види оборонного озброєння, які Україна наразі найбільше потребує", – повідомили у диппредставництві.

Зазначається, що від початку війни вдалося зібрати понад 1206 мільйонів чеських крон (понад 1 840 млн грн). Понад 1201 мільйонів крон вже було витрачено на придбання найнеобхіднішого для української армії.

Зробити пожертву можна за посиланням.

Нагадаємо, Чехія проситиме країни Європейського Союзу заборонити шенгенські візи для росіян. Заборону можуть обговорити на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу вже наприкінці серпня.

Чехія проситиме ЄС заборони візи для росіян

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