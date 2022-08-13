"Дружба": Росія відновила постачання нафти до Чехії

Постачання російської нафти до Чехії через нафтопровід «Дружба» відновилися.

Про це повідомляє Reuters.



«Сьогодні о 20:00 відновлено постачання російської нафти по південній гілці нафтопроводу «Дружба» на територію Чехії», – йдеться в повідомленні MERO, оператора нафтопроводу країни.



Чеський НПЗ Unipetrol підтвердив почав отримувати нафту через «Дружбу».

Раніше міністр промисловості Чехії Йозеф Сікела заявив, що відновлення відбулося після розв'язання питання з розблокуванням оплату транзитного збору за постачання нафти.

Також Європейський банк погодився обробити платіж за транзит російської нафти через Україну, усунувши причину зупинки.

Нагадаємо, Росія знайшла новий спосіб обійти західні санкції на постачання нафти.

Читайте також: