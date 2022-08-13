"Дружба": Россия возобновила поставки нефти в Чехию

Об этом сообщает Reuters.



"Сегодня в 20:00 возобновлены поставки российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" на территорию Чехии", — говорится в сообщении MERO, оператора нефтепровода страны.



Чешский НПЗ Unipetrol подтвердил начал получать нефть через Дружбу.

Ранее министр промышленности Чехии Йозеф Сикела заявил, что возобновление произошло после решения вопроса с разблокировкой оплаты транзитного сбора за поставки нефти.

Также Европейский банк согласился обработать платеж за транзит российской нефти через Украину, устраняя причину остановки.

Напомним, Россия нашла новый способ обойти западные санкции на поставку нефти.

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