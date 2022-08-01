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Нафтосервісний гігант Baker Hughes йде з ринку Росії

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Нафтосервісний гігант Baker Hughes йде з ринку Росії

Фото: Getty Images

Baker Hughes продасть російський нафтосервісний підрозділ.

Американська компанія Baker Hughes заявила про підписання угоди про продаж свого бізнесу нафтопромислових послуг Oilfield Services у Росії місцевому менеджменту. 

Про це пише Reuters.

Покупцем бізнесу Baker Hughes в РФ став російський менеджмент місцевого представництва компанії. Фінансові умови угоди не розголошуються. Угоду збираються закрити до кінця року

Проданий бізнес працюватиме незалежно від Baker Hughes та візьме на себе всі активи, пасиви та комерційні зобов’язання OFS Russia.

Минулого місяця в компанії повідомили про неопераційний збиток свого російського підрозділу у розмірі $426 млн наприкінці другого кварталу.

Нагадаємо, Путін визнав, що санкції допекли, і закликав готуватися до нафтового ембарго.

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