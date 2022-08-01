Боррель повідомив, за яких умов ЄС може повернутися до діалогу з РФ

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель допустив відновлення діалогу між ЄС та Росією, але за певних умов.

ЄС може повернутися до діалогу з Росією, якщо країна-агресорка відмовиться від своїх імперських претензій і поважатиме цілісність всіх держав, у тому числі України.

Заяву Борреля наводить Радіо Свобода.

"Що стосується Європи, то ми все ще залишаємося відкритими до діалогу з Росією за умови, що вона відмовиться від своїх імперських претензій і поважатиме цілісність всіх держав, у тому числі України", – йдеться в документі, в якому Боррель аналізує вплив санкцій ЄС на економіку Росії та її геополітичне положення.

Крім того, голова дипломатії ЄС, коментуючи залежність ЄС від російських енергоресурсів, зауважив, що Європа виявила готовність діяти та ризикувати пропорційно масштабу виклику.

"Звичайно, ця детоксикація від російської енергетики не проходить безболісно для деяких країн чи певних секторів. І це гостро вплинуло на споживчі ціни. Однак роз’єднання незворотне. Такий підхід тим більше важливий і своєчасний, що він відповідає нашим кліматичним амбіціям. Громадська думка не сприйме ніякого розвороту навіть після закінчення війни", – додав Боррель.

На його думку, санкції ЄС мають сигнальну функцію, яка вказує на неприйнятність поведінки Росії, і примусову, яка спрямована на припинення фінансування військової машини Кремля.

Нагадаємо, Тука заявив, що Україні варто завдати ударів по Москві за першої можливості.

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