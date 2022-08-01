Тука заявив, що Україні варто завдати ударів по Москві за першої можливості

Вже давно і Росія, і Білорусь заслуговують на те, щоб отримати у відповідь певні дії.

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що Україна після отримання далекобійних ракет має завдати удари по військових об'єктах на території Росії та Білорусі.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "OBOZREVATEL".

"Отримання далекобійних ракет, звичайно, відкриє нові можливості для наших хлопців, поза сумнівом. Мені дуже хотілося б, щоб наші американські партнери припинили зв'язувати нас по руках і ногах вимогою не обстрілювати територію Росії. На мою думку, завдання запобіжних ударів по військових об'єктах, що розташовані на території як Росії, так і Білорусі, – це питання безпеки нашої країни, а не просто якісь політичні лякалки. Вже давно і Росія, і Білорусь заслуговують на те, щоб отримати у відповідь певні дії", - переконаний Тука.

Він також наголосив, що заяви щодо ударів по РФ озброєнням НАТО означатиме прямий конфлікт з Альянсом, мають виключно політичний характер.

"На мою думку, подібне формулювання – це лише політична тріскотня і не більше того. Від того моменту, коли будь-яке та чиє завгодно озброєння перетинає державний кордон України, воно стає українським. У кого ми його купили, як ми його отримали – це абсолютно не має жодного значення. Це політична маніпуляція і не більше", - зазначив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

На запитання: "Якби у нас була можливість завдати удару по центру прийняття рішень у Москві, нам варто було б це зробити?", Тука відповів: "Я не бачу причин, чому ми повинні зупинятися, що нас має зупиняти від цього".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 159-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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