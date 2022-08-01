Донька Полякової на благодійному концерті в Італії потужно переспівала хіт "Океану Ельзи"

Старша донька української співачки, тренерки "Голосу країни-12", Олі Полякової не відстає від зіркової мами.
17-річна Марія теж веде війну на культурному фронті та допомагає Україні.
Артистка-початківиця виступила на благодійному концерті в Італії. Про це Маша розповіла у своєму Instagram та показала, як з подругами їхала на виступ.
Та більше подробиць розповіла сама Оля Полякова. Вона зазначила, що донька прийняла її благодійну естафету в Італії та заспівала пісні у панкстилі.
Зокрема, Маша потужно переспівала й відомий хіт українського гурту "Океан Ельзи". Так, юна артистка потужно виконала композицію "Без бою" у власному стилі. До речі, на сцені, на тлі Марії, виднівся синьо-жовтий прапор.
Благодійний концерт в Італії відбувся просто неба. А охочих послухати послухати Машу прийшло чимало. Довкола майже не було вільних місць.
Зазначимо, старша донька співачки Олі Полякової вирішила присвятити своє життя музиці. Так, Маша професійно займається вокалом. А нещодавно стало відомо, до якого вишу вступила дівчина. Загалом, Маша навчатиметься за кордоном. Донька Полякової вступила до музичного університету BMus в Лондоні, Велика Британія.
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