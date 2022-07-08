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Донька Олі Полякової вступила до іноземного вишу: де навчатиметься Марія

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Донька Олі Полякової вступила до іноземного вишу: де навчатиметься Марія

Оля Полякова з донькою Марією / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Старша донька української співачки Олі Полякової, 17-річна Марія поділилася з шанувальниками радісною звісткою.

Так, на своїй сторінці в Instagram старша донька співачки Олі Полякової, 17-річна Марія повідомила, що вона вступила до вишу за кордоном.

Відповідну інформацію вона оприлюднила у сторіз свого фотоблогу. На світлині зображене запрошення для Марії на навчання.

"Ми розглянули вашу заявку та раді, що можемо запропонувати вам безумовне місце у такій програмі: рік (інтегрований ступінь)", – сказано у запрошенні.

© instagram.com/mashapolyakova
Фото: instagram.com/mashapolyakova

Маша навчатиметься у музичному університеті BMus в Лондоні, Велика Британія. Чому нескінченно тішиться, адже планує піти стопами мами і стати знаменитою співачкою.

© instagram.com/polyakovamusic
Фото: instagram.com/polyakovamusic

Зазначимо, в одному з нещодавніх інтерв'ю Оля Полякова зізнавалася, що не накопичила грошей на навчання доньки і все вклала у творчість. Тож, Марія подавала документи до п'яти різних іноземних вузів. Як зазначала Полякова, Маша навчатиметься там, куди вийде вступити, та де вони потягнуть за фінансами.

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