Оля Полякова зізналася, що не має грошей на освіту старшої доньки

Українська співачка Оля Полякова поділилася, що робитиме з навчанням своєї старшої доньки Марії, яка має поступати до вишу.

У програмі "ЖВЛ" Оля Полякова зізналася, що вона не відклала гроші на освіту доньки, тому що все, що заробила перед війною вклала у роботу:

"Ми зняли кіно. Кіно - це дуже дорого. Ми його зняли, ми його показали. Ще не встигли його нікуди продати, тому що почалася війна. Ми вкладали у кліпи, вкладали у пісні. Я не можу сказати, що у мене було щось десь відкладене на освіту для моїх дітей", - поділилася виконавиця.

Оля Полякова з доньками / Фото: instagram.com/alisa_polyakova_

Тож, зізналася Полякова, вони з донькою вирішили, що вона піде на підготовчі курси і наступного року спробує податися на грант:

"У нас зараз з моєю Марійкою трошки є проблеми. Тому що ми собі думали, що ми підемо до одного вишу, а сьогодні немає можливості так багато заробляти і їй оплачувати цей виш. Тому ми прийняли рішення, що вона буде подаватися на підготовчі курси до університету і наступного року подаватиметься на грант. Тому що той університет, який вона хотіла, це музичний коледж Berklee у Бостоні – він дуже дорого коштує і сьогодні ми не маємо змоги оплачувати їй таке дороге навчання", - прокоментувала Оля.

Оля Полякова з донькою Марією / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Водночас психологічно Полякова доньку налаштувала, що це для неї буде випробування і що вона має так підготуватися, щоб отримати цей грант і навчатися безкоштовно, це буде її заслуга та її внесок у сімейний бюджет.

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