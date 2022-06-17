Даніель Салем отримав контузію на фронті: "Ліве вухо навряд чутиме"

Український телеведучий Даніель Салем, який служить у ЗСУ, поділився новим відео з передової.

Цього разу відео Даніеля Салема з фронту, яке він розмістив у себе в Instagram відрізняється від попереднього більш жорстокими кадрами.

У ролику Салем показав, як він з побратимами виконує одне з бойових завдань. Під час бою з російськими військовими бійці з загону зірки отримали легкі поранення. У відео вони демонструють, куди саме їх поранило, тому пост позначений як такий, що містить потенційно неприйнятний контент.

Під час цього бою Даніель й сам отримав контузію, у результаті якої було пошкоджено вухо:

"Близько. Люблю тебе, моя Україно! Не втомлюся тобі це казати! Воїни! Козаки! Брати! Ліве вухо навряд чутиме, легка контузія. А так, в строю", - підписав відео Салем.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

Зіркові друзі підтримали Даніеля і попросили, аби він зі співслужбовцями берегли себе: "Даня! Дякую вам! Бережи вас Бог!" – написала дружина Володимира Остапчука Христина. "Данька, і сміх, і гріх… Коли вже цих тварюк пере*башать. Сил вам та такого ж бойового настрою", - побажала Даша Астаф'єва. "Бережи себе!" – попросила Катерина Осадча. "Даніель, брате! Нехай Всесвіт оберігає вас! Будь ласка, повертайтеся цілими", - попросив танцівник Макс Чмерковський.

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