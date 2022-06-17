Олександр Положинський з фронту насмішив кумедним відео, де танцює з побратимами

Український музикант та екслідер гурту "Тартак" Олександр Положинський з початком війни вступив до лав ЗСУ.

Наразі Олександр Положинський перебуває на фронті, де боронить Україну. У вільну хвилину наші бійці показують українцям, що не втрачають почуття гумору і силу духу.

Так, на сторінці в Instagram Положинський розмістив кумедне відео, у якому показав, де вони з побратимами відпочивають. У ролику захисники постають хто у військовій формі, з касками на голові та з автоматами, а хто у футболці та штанах. Проте всі, хто присутній у кімнаті завзято танцюють під композицію Олександра Положинського та гурту "Був'є" "Моєї дискотеки треки".

І все це відбувається на тлі білизни, яка сохне посеред кімнати.

"Це хіт", - коротко підписав відео Положинський.

Своєю чергою, шанувальники подякували Сашку та його співслужбовцям за те, що підняли їм настрій: "Бережіть там один одного! Ви круті і ми тут тримаємо за всіх вас кулачки", "Чудовий початок дня. Бережіть себе, хлопці!", "дякуємо вам", "наші котики. Дякуємо вам за ранки".

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