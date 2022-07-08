Відбудова інфраструктури: чи вистачить коштів України для ремонту доріг

На звільнених територіях України вже почали відновлювати інфраструктуру в тому числі і дороги. За даними Укравтодору наразі розчистили і відремонтували майже тисячу кілометрів автошляхів, серед яких важливі маршрути.

Після російського вторгнення на територію України було зруйновано 24 тисячі кілометрів доріг і 305 мостів. Про те як держава буде це все відновлювати і де братиме кошти, розповів перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

Зокрема пан Івко зазначив, що кошти на відбудову доріг та мостів братимуться з репарації, а терміни у які Укравтодор планує вкластися - близько чотирьох років. Серед пріоритетних об'єктів, які ремонтують зараз - дороги, що сполучують обласні центри та гуманітарні.

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