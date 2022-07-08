В Україні заарештували 2,1 млрд грн активів "Газпрому", "Роснефти" та "Росатому"

За матеріалами СБУ суд наклав арешт на корпоративні права та нерухомість 11 підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські держкорпорації "Нефтяная компания "Роснефть", "Росатом" та "ПАО "Газпром".

Спецслужба з’ясувала, що частина прибутку цих підприємств була скерована на підготовку та ведення війни Росії проти України, а також на фінансування діяльності ДРГ.

Про це повідомили в СБУ 8 липня.

Орієнтовна вартість арештованих корпоративних прав перевищує 2,1 млрд грн. Окрім того, арешт накладено на 46 об’єктів нерухомості, що є у їхній власності.

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"Завдяки своєчасному арешту цих активів вдалося заблокувати спроби фактичних власників "переписати" їх на підставних осіб, щоб зберегти контроль над ними", – зауважили в СБУ.

Спецслужба продовжує досліджувати всі обставини діяльності цих підприємств у межах кримінального провадження за фактом диверсії, планування, підготовки, розв'язування та ведення агресивної війни.

Тривають заходи щодо вилучення заблокованих активів на користь України.

Нагадаємо, раніше в Україні заарештували бізнес наближеного до Путіна мільярдера, який тримав туристичну агенцію.

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