Віктор Медведчук "подарував" ЗСУ літак і гелікоптер

У Віктора Медведчука правоохоронні органи конфіскували літак і гелікоптер.

Їх передали Збройним силам України.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

"В межах кримінального провадження, що розслідуються за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, оперативники Департаменту та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції вилучили гелікоптер та літак, якими користувалася родина Віктора Медведчука", - йдеться в повідомленні.

Раніше було накладено арешт на базу відпочинку - комплекс "Ведмежа діброва" та інші активи, кінцевим бенефіціаром яких є дружина народного депутата України Оксана Марченко.

У Львові готуються судити Медведчука в закритому режимі. Личаківський районний суд Львова у 23 червня у закритому режимі провів попереднє засідання у справі народного депутата України Віктора Медведчука.

Раніше Віктор Медведчук, якому висунуто підозру у державній зраді та сприянні тероризму, почав давати свідчення та заявив про причетність п'ятого президента України Петра Порошенка до закупівлі вугілля в ОРДЛО та виведення нафтопроводу "Самара – Західний напрямок" з держвласності.

Загалом колишньому нардепу загрожує позбавлення волі строком до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

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