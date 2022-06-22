Вагон-ресторан та сотні картин: суд заарештував майно Медведчука

Личаківський районний суд Львова заарештував майно нардепа Віктора Медведчука, підозрюваного в держзраді та сприянні тероризму.

Рішення про арешт майна Медведчука суд ухвалив 17 червня і повідомив про нього 20 червня.

Про це йдеться в заяві пресслужби Личаківського райсуду Львова.

"17.06.2022 слідчий суддя задовольнив клопотання генерального прокурора та наклав арешт на майно підозрюваного Медведчука В.В., яке було виявлено у процесі проведення обшуку 07.06.2022 року у будинку та земельній ділянці, які належать йому на праві приватної власності", – йдеться у повідомленні суду.

Так, арешт було накладено на: 279 картин, 4 статуетки, 10 годинників, 5 чашок, келих, піднос, 2 вази, графин, 2 підставки, 2 срібних підстаканника, чайник, 31 коробка з елементами посуду, залізничний вагон-ресторан з меблями, предметами інтер’єру, посуду.

Нагадаємо, Личаківський райсуд Львова до 9 серпня подовжив Медведчуку термін тримання під вартою.

Статки Медведчука: які багатства втратив Віктор та його дружина Оксана Марченко

Читайте також: