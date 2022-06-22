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В Росії внаслідок вибуху у військовій частині загинуло чотири людини

В Росії внаслідок вибуху у військовій частині загинуло чотири людини

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В Росії внаслідок вибуху у військовій частині загинуло чотири людини

Фото: Антон Ваганов/Reuters

Серед жертв – військовослужбовці та працівник складу.

У Володимирській області Росії загинуло чотири людини у військовій частині внаслідок детонації снаряда на складі боєприпасів.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ. 

Військова частина 55443-ВД розташована у селищі Барсове.

За словами медпрацівників, серед загиблих – троє військовослужбовців та один працівник складу. Ще одна людина отримала поранення.

У пресслужбі Західного військового округу повідомили, що боєприпас "самовільно здетонував" під час розвантажувально-вантажних робіт.

Нагадаємо, в Якутії під час заходу на посадку розбився літак Ан-30.

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