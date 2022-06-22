Туреччина оголосила про прогрес у переговорах з Росією щодо вивезення зерна з України

Туреччина оголосила про прогрес у переговорах з Росією щодо вивезення зерна з України

У Москві 21 червня турецька та російська військові делегації провели зустріч щодо вирішення продовольчої кризи та евакуації суден із зерном, що чекають в українських портах.

Турецька сторона заявила про "порозуміння між делегаціями Туреччини, Росії, України та ООН для вирішення проблеми".

Про це повідомляє Anadolu Ajancy.

"Дипломатія червоної лінії" між Туреччиною, Україною та Росією почала давати позитивні результати після ініційованих Туреччиною дипломатичних ініціатив щодо вирішення "продовольчої кризи", спричиненої російсько-українською війною, та переговорів міністра національної оборони Хулусі Акара з його російськими та українськими колегами", – йдеться у статті.

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У цьому контексті 21 червня до Росії вирушила військова делегація Міноборони Туреччини, щоб обговорити питання вирішення продовольчої кризи та евакуації навантажених зерном комерційних суден, які чекають в українських портах.

Зазначається, що зустрічі військових делегацій у межах "дипломатії червоної лінії" "пройшли в конструктивній і дуже позитивній атмосфері". Склалося взаєморозуміння щодо переговорів між Туреччиною, Росією, Україною та ООН щодо вирішення проблеми.

У цьому контексті було заявлено, що після зустрічей з Україною та стороною ООН найближчими тижнями в Туреччині очікується зустріч квартету.

За інформацією видання, всього через кілька годин після закінчення тривалої зустрічі турецький суховантаж вийшов з українського порту. Турецький корабель "Азов Конкорд" став першим іноземним кораблем, яке вийшлоз порту в Маріуполі.

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Повідомляється, що РФ з Туреччиною обговорили також підходи до забезпечення безпечного судноплавства в Чорному морі, експорту зерна з українських портів і безпечного виходу турецьких торговельних суден.

Нагадаємо, водночас у Запорізькій області російські окупанти готують плацдарм для вивезення викраденого ними українського зерна.

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