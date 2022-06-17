Макрон сумнівається, що переговори з Путіним про розблокування українського зерна змінять ситуацію

Макрон сумнівається, що переговори з Путіним про розблокування українського зерна змінять ситуацію

Президент Франції Еммануель Макрон готовий поговорити з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним щодо розблокування вивезення зерна з Одеси.

Водночас французький лідер сумнівається, що ця розмова дасть суттєві результати.

Про це Макрон сказав у п'ятницю після повернення з України, пише Reuters.

Макрон зазначив, що світ повинен говорити з Росією про продовольчу безпеку, і до цих обговорень може бути долучений генеральний секретар ООН, щоб вивезти зерно з Одеси.

"Але я не дуже вірю в цей шлях, тому що я вже говорив кілька тижнів тому з президентом Путіним, але він не хотів приймати резолюцію ООН на цю тему", - сказав французький президент.

Після переговорів зі своїми українськими, німецькими, італійськими та румунськими колегами в четвер Макрон сказав, що розглядаються варіанти оновлення залізничного маршруту від Одеси до річки Дунай у Румунії.

Слід зазначити, що неможливість України використовувати свій головний глибоководний порт в Одесі через військове вторгнення Росії призвело до стрибка світових цін на продовольство та попереджень ООН щодо голоду в бідних країнах, які значною мірою залежать від імпортного зерна.

Нагадаємо, під час свого візиту до києва, 16 червня, Макрон звернувся до Росії з вимогою припинити блокаду українських портів та погодитися на експорт українського зерна.

Натомість американська аерокосмічна компанія Maxar показала свіжі супутникові знімки, на яких видно навантажені краденим українським зерном російська судна. Світлини, зроблені 12 червня, зафіксували завантаження викраденого українського зерна на судна у порту Севастополя. Через декілька днів супутники Maxar опублікували зображення тих самих кораблів, що були пришвартовані в Сирії.

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