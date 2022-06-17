Перевіряють, чи не диверсант: в Івано-Франківську затримали росіянина зі зброєю та боєприпасами (фото)

У росіянина, який від 2014 року проживає на території Прикарпаття, виявили зброю та боєприпаси.
В Івано-Франківську поліцейські спільно з СБУ викрили 59-річного росіянина зі зброєю та боєприпасами. Його перевіряють на причетність до диверсійної діяльності.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Івано-Франківської області.
"250 набоїв, пістолет та паспорт громадянина російської федерації - усе це виявили та вилучили правоохоронці за місцем тимчасового проживання росіянина в Івано-Франківську", -йдеться у повідомленні.
Окрім цього правоохоронці виявили й інші речові докази у помешканні громадянина РФ.
Зараз затриманого перевіряють на причетність до здійснення диверсійної діяльності в інтересах ворога.
Затриманим виявився громадянин Росії, 1963 року народження, який від 2014-го проживає на території Прикарпаття.
Речові докази правоохоронці вилучили та відправили на експертизу.
У справі розпочато кримінальне провадження, затриманому буде повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами.
Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
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