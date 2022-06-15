СБУ заблокувала ІТ-компанію, яка розробляла програмне забезпечення для окупаційних адміністрацій

СБУ заблокувала ІТ-компанію, яка розробляла програмне забезпечення для окупаційних адміністрацій

Служба безпеки заблокувала київську ІТ-компанію, яка розробляла програмне забезпечення для окупаційних адміністрацій на сході України.

Незаконний бізнес організувала керівник компанії. Вона укладала договори на обслуговування їх комп’ютерних систем з представниками нової "влади" на тимчасово захоплених росіянами територіях.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що безпосередньо розробкою та адмініструванням програмного забезпечення займались понад десять працівників. Аби замаскувати свою протиправну діяльність, вони жили у різних регіонах. Зокрема, і на тимчасово окупованих територіях. Серед основних "замовників" були захоплені росянами підприємства, а також установи газо- та водопостачання.

Одержані від мешканців кошти окупаційна влад направляли на фінансування угруповань так званих "ЛНР" "ДНР", які беруть участь у війні проти України. За допомогою нелегального програмного продукту окупанти перерахували до "бюджету" бойовиків понад 10 млн грн.

Як повдомлялося, Служба безпеки України ініціювала арешт активів білоруської паливної компанії, причетної до фінансування російської агресії проти України. Серед арештованих активів – корпоративні права та банківські рахунки загальною вартістю майже 20 млн грн.

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