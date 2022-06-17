"Євробачення-2023" відбудеться не в Україні – Європейська мовна спілка

Пісенний конкурс "Євробачення-2023", який наступного року мала б приймати Україна завдяки перемозі Kalush Orchestra, все ж таки у нашій країні не відбудеться.

Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті Європейської мовної спілки (EBU), яка займається організацією та проведенням музичної першості.

У заяві йдеться, що після того, як EBU вивчила можливі варіанти проведення конкурсу з українською стороною - UA.Суспільне, стало зрозуміло, що не всі умови можуть бути виконані, відповідно й "Євробачення-2023" не може бути проведене в Україні

"EBU хотів би подякувати UA.Суспільне за їхню щиру співпрацю та відданість вивченню всіх сценаріїв протягом кількох тижнів після перемоги Kalush Orchestra's 14 травня в Турині та поділитися своїм сумом та розчаруванням з приводу того, що конкурс наступного року не може бути проведений в Україні... В результаті цього рішення, відповідно до правил і для забезпечення безперервності заходу, EBU тепер почне переговори з ВВС, що посіли друге місце цього року, про потенційне проведення конкурсу Євробачення-2023 року у Великій Британії" – йдеться у заяві на сайті Європейської мовної спілки.

Разом з тим у EBU наголосили, що хочуть, аби перемога України позначилася на конкурсі наступного року і зазначили, що це буде у пріоритеті під час обговорення проведення конкурсу з організаторами в іншій країні.

Нагадаємо, український гурт Kalush Orchestrа переміг у конкурсі "Євробачення-2022" з піснею Stefania. Таким чином наступний конкурс мав би відбутися в Україні. Втім, держава-переможець може передати право проведення іншій країні.

Читайте також: