Росія ніколи не візьме під свій контроль Україну - штаб оборони Британії

Росія ніколи не візьме під свій контроль Україну - штаб оборони Британії

Росія вже стратегічно програла війну проти України.

РФ, яка повномасштабно напала на Україну, зазнала великих втрат і посилила НАТО, до якого хочуть приєднатися Фінляндія та Швеція.

Про це заявив начальник штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін, пише "Російська служба ВВС".

"Це страшна помилка з боку Росії. Росія ніколи не візьме під свій контроль Україну", - вважає Радакін.

За його словами, кремлівський диктатор Володимир Путін може досягти тактичних успіхів у найближчі тижні, але для цього йому вже довелося використати близько 25% потужності своєї армії.

Він каже, що такою високою ціною РФ змогла відвоювати крихітну частину української території, отримавши при цьому 50 тисяч осіб убитими чи пораненими.

Радакін запевнив, що Британія підтримуватиме Україну в довгостроковій перспективі постачанням великої кількості зброї.

Як повідомлялося, Росіяни можуть здійснювати атаки під чужим прапором біля Херсона.

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