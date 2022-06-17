Шольц, Макрон і Драґі, ймовірно, просили Зеленського повернутися до переговорів з Путіним - ЗМІ

Шольц, Макрон і Драґі, ймовірно, просили Зеленського повернутися до переговорів з Путіним - ЗМІ

Під час візиту в Україну лідери Німеччини, Франції та Італії "за закритими дверима", ймовірно, просили Зеленського повернутися до переговорів з Путіним.

Причиною такого прохання Олафа Шольца, Еммануеля Макрона і Маріо Драгі можуть бути економічні труднощі в їхніх країнах, спричинені війною в Україні.

Про це пише Die Welt.

"Глави держав і урядів "за закритими дверима", ймовірно, переконували Зеленського сісти за стіл переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним. Тому що економічна шкода, яку їхні країни зазнають через війну, стає все більшою і її важче компенсувати. Економічне зростання різко сповільнилося, а інфляція досягла рекордного рівня", - пише видання.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов заявив, що для Макрона, Шольца та Драґі найбільше зрозумілий світ, у якому перемогла Росія, тому їхній візит був зумовлений лобіюванням інтересів Москви.

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