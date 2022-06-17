Китай продовжує стояти на боці РФ - Держдеп

Китай продовжує стояти на боці Росії, яка вчинила повномасштабне вторгнення до України.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, - пише Укрінформ.

«Попри те, що ми чуємо від Китаю про його позицію уявного нейтралітету, він все ж таки зробив свій вибір», - сказав офіційний представник зовнішньополітичного відомства США.

Китай воліє залишатися на боці Росії - попри звірства, насильства та вбивства мирних людей російськими військами, а також попри виклики глобальній продовольчій безпеці.

«Китай продовжує повторювати російську пропаганду, що дуже тривожно», - додав Прайс.

Китайська сторона відлунює і поширює чітку й дуже небезпечну брехню росіян на багатьох фронтах. Крім того, зазначив речник Держдепу, Китай та Росія й надалі ухиляються від своїх зобов'язань постійних членів Ради Безпеки ООН.

«Той факт, що КНР багато в чому досі заперечує звірства, що мають місце в Україні, ті звірства, які ми бачили на власні очі завдяки повідомленням багатьох ЗМІ, я думаю, це говорить про партнерство та вибір, який зробив Китай», - підкреслив Прайс.

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Він також задав телефонну розмову Сі Цзіньпіна й Володимира Путіна, що відбулася напередодні.

«Ця позиція заявленого нейтралітету з боку КНР є не більше ніж пустою заявою», - резюмував представник Держдепартаменту США.

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